محافظ الإسماعيلية يكرم الشهداء بوضع إكليل زهور في العيد القومي (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



وضع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد وليد فوزي قائد الفرقة 16 مشاة ممثلًا عن قائد الجيش الثاني الميداني، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء، صباح اليوم السبت، جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات العيد القومي الرابع والسبعين لمحافظة الإسماعيلية.

وأتى ذلك بحضور كل من: الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، إلى جانب ممثلي بيت العائلة المصرية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال، عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد رسمي يرمز إلى التقدير والعرفان لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بقاء مصر وعزتها، كما قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ترحمًا عليهم واستذكارًا لتضحياتهم.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار فعاليات الذكرى الرابعة والسبعين للعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، والتي تُجسد صمود أبنائها ضد الاحتلال البريطاني عام 1951، حين رفضوا تسليم أسلحتهم وواجهوا المعتدين في معركة البطولات التي خلدها التاريخ.