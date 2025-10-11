بالصور- غلق وتشميع مخزن أغذية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات الصحة

استعدادًا للسيول.. "تضامن أسوان" تراجع جاهزية مراكز الإغاثة ميدانيًا (صور)

أسيوط - محمود عجمي:



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت التجارية وضبط المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بمواجهة الظواهر السلبية، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعي في مختلف الأنشطة التجارية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف فضالة، نفذت قرار مديرية الصحة بشأن تشميع أحد مخازن المواد الغذائية بعد رصد مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية، أبرزها وجود مواسير صرف صحي داخل المخزن، ما يشكل خطرًا داهمًا على سلامة المواد الغذائية المخزنة.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن حملة موسعة استهدفت متابعة أنشطة المحال التجارية والمخازن بنطاق المركز، بمشاركة مسؤولي الإدارة الهندسية، وقسم رخص المحلات، ومندوب من الإدارة الصحية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة والمخزنة للمواصفات القياسية والتزام المنشآت بالضوابط القانونية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع المخزن بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء إلى تكثيف المتابعة الدورية للأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية للعاملين، مع اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع الفوري لأي منشأة غير مرخصة أو غير ملتزمة باشتراطات السلامة، حفاظًا على الصحة العامة وصونًا لحقوق المواطنين.