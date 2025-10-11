المنيا - جمال محمد:

تستأنف محكمة جنايات المنيا الدائرة الأولى، اليوم السبت، محاكمة المتهمة "هاجر. أ. ع"، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم، في قضية أثارت الرأي العام المصري لأكثر من 45 يومًا.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء الدين محمد قد نظرت أولى جلسات المحاكمة يوم 15 سبتمبر الماضي، واستمعت خلالها إلى أقوال المتهمة، كما استمعت إلى دفاعها الذي طلب استدعاء عدد من المتخصصين للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة.

وتعود أحداث القضية المؤلمة إلى يوم 11 يوليو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين ودخول شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد (11 سنة)، عمر (7 سنوات)، ريم (10 سنوات)، وإصابة شقيقهم أحمد بحالة إعياء شديدة، ليتوفى بعد ساعات. كما نُقلت الطفلتان فرحة نصر محمد (14 سنة) ورحمة ناصر محمد (12 سنة) إلى مستشفى صدر المنيا، وتم وضعهما تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهما، وتوفيت الطفلة رحمة، ثم لحقت بها الطفلة فرحة، وتوفي الأب في مستشفى أسيوط الجامعي لاحقًا.

