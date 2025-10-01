150 مسألة في 11 دقيقة.. طالب بالفيوم يبدع بمسابقة الحساب العالمية (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

حقق الطالب أحمد جمعة شعبان، من مدرسة أباظة قبلي للتعليم المجتمعي – إدارة سنورس التعليمية بالفيوم، المركز الأول عالميًا في مسابقة ألبرتو كوتو للحساب الذهني، بعد أن نجح في حل 150 مسألة رياضية ذهنية في زمن قياسي بلغ 11.02 دقيقة فقط من أصل 15 دقيقة مخصصة للمسابقة.

وأكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن ما حققه الطالب يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس تميز طلاب التعليم المجتمعي بالمحافظة، ويبرز قدراتهم الإبداعية والعقلية المبهرة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المسابقة شهدت مشاركة 500 طالب من 10 محافظات مصرية، جرى تصعيد 25 منهم للمشاركة الدولية، وتمكن 5 طلاب من اقتناص المركز الأول عالميًا في مستويات مختلفة.

وتُعد مسابقة ألبرتو كوتو للرياضيات الذهنية واحدة من كبرى المسابقات الدولية، حيث تضم نحو ألف مشارك من دول عدة بينها مصر، سوريا، الجزائر، اليمن، المغرب، السعودية، ليبيا، الإمارات، المكسيك، ماليزيا، نيبال، باكستان، نيجيريا، وتنزانيا.

وتشمل المسابقة 3 فئات عمرية من 4 إلى 16 عامًا، وأكثر من 38 اختبارًا متنوعًا في الحساب الذهني. ويستمر الموسم السابع للمسابقة حتى نهاية عام 2025، مع إتاحة التدريب عبر المنصة الإلكترونية حتى بعد انتهاء الأولمبياد.

وكرم وكيل وزارة التعليم بالفيوم، ومعه رشا يوسف وكيل المديرية، المعلمة مايسة سالم – معلمة بمدارس التعليم المجتمعي – تقديرًا لإخلاصها وتميزها في العمل مع طلابها، وإسهامها في تحقيق هذا الإنجاز.