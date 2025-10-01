إعلان

بالصور- تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر

كتب : مصراوي

01:57 م 01/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر
  • عرض 9 صورة
    تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر ــ محمد محروس:
سلمت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 658 الخاصة بتسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي بمحافظة الأقصر، عقود الملكية النهائية لوحدات الإسكان الشعبي لعدد 15 مواطنًا ممن قاموا بسداد جميع المستحقات وتسديد المبلغ بالكامل، وبعد أن استوفت اللجنة من صحة بياناتهم.

وأوضح منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، أنه وفقا لتعليمات محافظ الأقصر تم تسليم 15 مواطنا عقود الملكية النهائية لشقق الإسكان الشعبي بعد أن قاموا بتسديد المبلغ بالكامل، تتضمن تسليم 5 عقود بمنطقة رواج بمدينة البياضية، و10 عقود بحي الزهور بالحبيل.

وأشار وائل صلاح مدير إدارة الإسكان، أن المواطنين الذين تسلموا هذه العقود هم من أمضوا المدة القانونية 20 عامًا بالقسط الشهري المحدد لكل عقد أو من قاموا بدفع جميع المستحقات المتبقية للوحدة السكنية الخاص بهم.

كما أشار بغدادى عبده عضو إدارة الإسكان الشعبي، أن اللجنة تباشر أعمالها على أكمل وجه من حيث استيفاء ومراجعة الأوراق ودقه صحتها وتسليم العقد النهائي لمالك الوحدة السكنية الخاص به.

تكونت اللجنة برئاسة منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، وعضوية كلا من أمانى محمد عضو الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين عضو إدارة الأمن، ومرعي محمد أحمد عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، ومحمود أبو المجد عضو الشؤون المالية والادارية، ووائل صلاح مدير الإسكان الشعبى، وبغدادى عبده عضو الإسكان الشعبي، وعبدالفتاح محمد عضو الإسكان الشعبي، وبغدادي النوبى باحث قانوني بالإسكان الشعبي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم، وتأكيدًا على التزامها باستكمال إجراءات تمليك جميع الوحدات السكنية لمستحقيها الذين أوفوا بالتزاماتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وحدات الإسكان الأقصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة