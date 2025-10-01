بالصور- تسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي في الأقصر

الأقصر ــ محمد محروس:

سلمت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 658 الخاصة بتسليم عقود وحدات الإسكان الشعبي بمحافظة الأقصر، عقود الملكية النهائية لوحدات الإسكان الشعبي لعدد 15 مواطنًا ممن قاموا بسداد جميع المستحقات وتسديد المبلغ بالكامل، وبعد أن استوفت اللجنة من صحة بياناتهم.

وأوضح منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، أنه وفقا لتعليمات محافظ الأقصر تم تسليم 15 مواطنا عقود الملكية النهائية لشقق الإسكان الشعبي بعد أن قاموا بتسديد المبلغ بالكامل، تتضمن تسليم 5 عقود بمنطقة رواج بمدينة البياضية، و10 عقود بحي الزهور بالحبيل.

وأشار وائل صلاح مدير إدارة الإسكان، أن المواطنين الذين تسلموا هذه العقود هم من أمضوا المدة القانونية 20 عامًا بالقسط الشهري المحدد لكل عقد أو من قاموا بدفع جميع المستحقات المتبقية للوحدة السكنية الخاص بهم.

كما أشار بغدادى عبده عضو إدارة الإسكان الشعبي، أن اللجنة تباشر أعمالها على أكمل وجه من حيث استيفاء ومراجعة الأوراق ودقه صحتها وتسليم العقد النهائي لمالك الوحدة السكنية الخاص به.

تكونت اللجنة برئاسة منصور محمد عطا مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، وعضوية كلا من أمانى محمد عضو الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومحمد حسين عضو إدارة الأمن، ومرعي محمد أحمد عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، ومحمود أبو المجد عضو الشؤون المالية والادارية، ووائل صلاح مدير الإسكان الشعبى، وبغدادى عبده عضو الإسكان الشعبي، وعبدالفتاح محمد عضو الإسكان الشعبي، وبغدادي النوبى باحث قانوني بالإسكان الشعبي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم، وتأكيدًا على التزامها باستكمال إجراءات تمليك جميع الوحدات السكنية لمستحقيها الذين أوفوا بالتزاماتهم.