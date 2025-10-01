تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:



قررت محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، متهم بهتك عرض الطفل "ياسين" (13 عامًا)، المصاب بإعاقة ذهنية وتأخر في النمو العقلي، إلى جلسة 15 من أكتوبر الجاري، للمرافعة.



وتعود الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به والد الطفل إلى قسم شرطة عامرية أول، حمل رقم 10047 لسنة 2025، أفاد فيه بتعرض نجله لانتهاكات جنسية متكررة داخل شقة الجاني، الذي يسكن في الطابق الثاني من نفس العقار بمنطقة مساكن الكيلو 21.



وأوضح والد المجني عليه أن الجاني استغل الحالة الصحية للطفل، الذي يتصرف كمن هو دون السادسة ويعاني من صعوبة في النطق، لتنفيذ جريمته.



وأكد محمد شمس، محامي الطفل المجني عليه، أن المتهم أقرّ بالواقعة خلال التحقيقات، رغم محاولات محاميه التشكيك في بعض التفاصيل.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أثبت واقعة هتك العرض، كما تعرف الطفل على الجاني أمام النيابة العامة.



وأشار شمس إلى أن التحقيقات جرت بحضور ممثلة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، التي تولت التواصل مع الطفل ونقل أقواله بطريقة تتناسب مع حالته الذهنية.

وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام، ثم خمسة عشر يومًا بعد ورود التحريات، قبل أن تمدد الحبس إلى خمسة وأربعين يومًا عقب صدور تقرير الطب الشرعي.



وأوضح المحامي أن والدة الطفل لاحظت علامات ارتباك شديد على نجلها بعد عودته من الشارع، حيث خرج كعادته لشراء الحلوى، وعاد في حالة من الذعر والانهيار، ما دفعها إلى التواصل الفوري مع خط نجدة الطفل وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة.







