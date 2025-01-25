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بالصور- انقلاب تريلا محملة بالرمال أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

11:29 ص السبت 25 يناير 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة العطف بنطاق مركز الباجور في محافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، ما تسبب في تعطل حركة السير بالطريق.

وانتشرت الرمال بحرم الطريق، وأبلغ قائدي المركبات عن الواقعة، وعلى الفور انتقل رجال تأمين الطريق الإقليمي بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الباجور، وأمكن إزالة نواتج الحادث وتراكمات الرمال، فضلاً عن إعادة فتح الطريق، فيما لم ينجم عن الحادث خسائر بشرية.

انقلاب تريلا تريلا محملة بالرمال محافظة المنوفية
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