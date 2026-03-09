إعلان

متحدث الأوقاف: الحفاظ على بيئة فكرية معتدلة داخل المساجد أولوية الوزارة

كتب : مصراوي

11:25 ص 09/03/2026

وزارة الاوقاف

القاهرة في 9 مارس / أ ش أ /

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على بيئة فكرية معتدلة داخل المساجد، مشددا على أنه لن يسمح بوجود أي ممارسات قد تعيد إنتاج أفكار متشددة عانى منها المجتمع في السابق.

وقال رسلان في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز إن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط المنظمة للاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك في إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين داخل المساجد.

وأوضح أن مسؤولية الوزارة تتمثل في توفير بيئة إيمانية منضبطة داخل المساجد المخصصة للاعتكاف، من حيث الأماكن والتنظيم والإشراف الكامل، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء روحانية منظمة.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 4812 مسجدا على مستوى الجمهورية للاعتكاف، موضحا أن أسماء هذه المساجد محددة لدى كل مديرية من مديريات الأوقاف في المحافظات، مع مراعاة اختيار المساجد الكبرى لضمان سهولة الرقابة والإشراف على تنظيم الاعتكاف.

وشدد رسلان على أن الاعتكاف سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، لكنه لا ينبغي أن يشغل المسلم عن أداء الواجبات الأساسية.

المساجد ضوابط الاعتكاف صلاة التهجد

