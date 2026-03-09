ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.84 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.91 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.17 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار البحريني: 136.79 جنيه للشراء، بزيادة 81 قرشًا، و138.48 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.22 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.95 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و73.74 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 167.61 جنيه للشراء، بزيادة 87 قرشًا، و170.53 جنيه للبيع، بزيادة 1.01 جنيه.