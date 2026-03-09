إعلان

أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:26 ص 09/03/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.84 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و13.91 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.17 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار البحريني: 136.79 جنيه للشراء، بزيادة 81 قرشًا، و138.48 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.22 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.95 جنيه للشراء، بزيادة 43 قرشًا، و73.74 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 167.61 جنيه للشراء، بزيادة 87 قرشًا، و170.53 جنيه للبيع، بزيادة 1.01 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

السيسي: يوم الشهيد عهد متجدد لحماية الوطن والعمل من أجل رفعة مصر
أخبار مصر

السيسي: يوم الشهيد عهد متجدد لحماية الوطن والعمل من أجل رفعة مصر
فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
أخبار و تقارير

واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة