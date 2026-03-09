إعلان

محافظة بورسعيد تخصص رقم واتساب لتلقي شكاوى المواطنين

كتب : طارق الرفاعي

11:10 ص 09/03/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تخصيص رقم عبر تطبيق واتساب لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

وأكدت على أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بهدف متابعة الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

رقم واتساب لتلقي الشكاوى


وخصصت المحافظة الرقم 01507100712 لتلقي شكاوى المواطنين مع إرسال الشكاوى مدعومة بالبيانات التالية: الاسم، ورقم الهاتف للتواصل، العنوان أو موقع المشكلة بالتحديد، شرح مختصر للشكوى، وإرفاق صور إن أمكن.

فحص شكاوى المواطنين


وأكدت محافظة بورسعيد أنه سيتم فحص جميع الشكاوى الواردة عبر الرقم المخصص، وتحويلها إلى الجهات المعنية لمتابعتها واتخاذ اللازم، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة بورسعيد شكاوى المواطنين بورسعيد إبراهيم أبو ليمون واتساب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: المنطقة تمر بظرف دقيق والحرب الحالية لها تداعيات جسيمة
أخبار مصر

السيسي: المنطقة تمر بظرف دقيق والحرب الحالية لها تداعيات جسيمة
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله
تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة