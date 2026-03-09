أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تخصيص رقم عبر تطبيق واتساب لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها.

وأكدت على أنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بهدف متابعة الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

رقم واتساب لتلقي الشكاوى



وخصصت المحافظة الرقم 01507100712 لتلقي شكاوى المواطنين مع إرسال الشكاوى مدعومة بالبيانات التالية: الاسم، ورقم الهاتف للتواصل، العنوان أو موقع المشكلة بالتحديد، شرح مختصر للشكوى، وإرفاق صور إن أمكن.

فحص شكاوى المواطنين



وأكدت محافظة بورسعيد أنه سيتم فحص جميع الشكاوى الواردة عبر الرقم المخصص، وتحويلها إلى الجهات المعنية لمتابعتها واتخاذ اللازم، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.