ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والخيار البلدي والصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 13 و25 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

خبيرة مصرفية: الدولار مرشح للمزيد من الارتفاع مع استمرار تصاعد حرب أمريكا وإيران

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم