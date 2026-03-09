إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله
كتب : وكالات
حرب ايران
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً، لسكان الضاحية الجنوبية في لبنان، قائلاً إن الجيش "سيشنّ قريباً عمليات قوية ضد البنى التحتية التابعة لـ جمعية القرض الحسن"، التي وصفها بأنها "عنصر مركزي في تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية وتضر بالاقتصاد اللبناني لخدمة مصالح إيران".
وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان المدنيين".
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2026
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود… pic.twitter.com/GtjqdoWwud