إعلان

إسرائيل تحذر سكان الضاحية الجنوبية قبل قصف منشآت مرتبطة بحزب الله

كتب : وكالات

11:27 ص 09/03/2026 تعديل في 11:38 ص

حرب ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً، لسكان الضاحية الجنوبية في لبنان، قائلاً إن الجيش "سيشنّ قريباً عمليات قوية ضد البنى التحتية التابعة لـ جمعية القرض الحسن"، التي وصفها بأنها "عنصر مركزي في تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية وتضر بالاقتصاد اللبناني لخدمة مصالح إيران".

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان المدنيين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر
أخبار مصر

أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
هل يؤثر صيام رمضان على البشرة؟.. دكتورة جلدية وليزر توضح
أخبار وتقارير

هل يؤثر صيام رمضان على البشرة؟.. دكتورة جلدية وليزر توضح
تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة