أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً، لسكان الضاحية الجنوبية في لبنان، قائلاً إن الجيش "سيشنّ قريباً عمليات قوية ضد البنى التحتية التابعة لـ جمعية القرض الحسن"، التي وصفها بأنها "عنصر مركزي في تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية وتضر بالاقتصاد اللبناني لخدمة مصالح إيران".

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان المدنيين".