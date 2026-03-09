إعلان

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة إزالة إشغالات الشوارع بمدينة دهب

كتب : رضا السيد

11:19 ص 09/03/2026
    لقاء محافظ جنوب سيناء ورئيس مدينة دهب

التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية الهامة التي تمس حياة المواطنين بالمدينة، وفي مقدمتها ملف الإشغالات والتحديات التي تواجه الأهالي.
وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

استعراض ملفات حيوية

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مدينة دهب، أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون، خاصة ما يتعلق بالإشغالات داخل الشوارع والمناطق الحيوية، إلى جانب بعض المعوقات الخدمية التي تحتاج إلى تدخل سريع لإيجاد حلول عملية لها.

إزالة الاشغالات مع مراعاة البعد الاجتماعي

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة العمل على إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسائحين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة باعتبارها من المقاصد السياحية المهمة بالمحافظة.

سرعة دراسة الشكاوى

كما وجه المحافظ بسرعة دراسة شكاوى المواطنين، والعمل على وضع حلول جذرية ومستدامة لها، مع تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للأهالي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي بمدينة دهب.

التواصل المستمر مع المواطنين

وأشار المحافظ إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم والعمل على حلها في إطار القانون، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الخدمات بالمدن السياحية.

اللواء إسماعيل كمال جنوب سيناء دهب الاشغالات احتياجات المواطنين

