بالصورـ انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخص بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار حائط منزل مكون من ثلاثة طوابق في قرية المندرة، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار حائط منزل في قرية المندرة ووجود مصاب بين السكان.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد، بينما تم إجلاء جميع السكان من المنزل بسلام.

تم فرض كردون أمني حول المنزل، ومعاينة المنازل المجاورة لتحديد مدى تأثرها بالانهيار. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.