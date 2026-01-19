أعرب النجم المغربي إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة أمس أمام منتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا وفقدان فرصة الحصول على اللقب.

وكان منتخب المغرب تلقى الهزيمة أمس أمام منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتب دياز عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قلبي يؤلمني، لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي، لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولاً".

وأضاف: "لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر من قلبي ومن الصعب علي النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي ومن أجل كل من عانى معي".

واختتم دياز: "سأواصل المضي قدماً حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم وأن أكون فخراً للشعب المغربي".

ويذكر أن إبراهيم دياز، كان قد أهدر ركلة جزاء تم احتسابها لمنتخب المغرب في الدقيقة 8+90، قبل نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة، مما وضعه في حالة ضغط قوية خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما فقد منتخب بلاده اللقب.

