وزير الثقافة يتفقد اللمسات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57

كتب- محمد لطفي:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لمتابعة اللمسات النهائية، واستكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية المرتبطة بانطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين.

جاءت الجولة بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض، إلى جانب فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب.

وتأتي الجولة في سياق المتابعات الدورية التي يحرص وزير الثقافة على القيام بها منذ انطلاق التحضيرات للدورة الجديدة، بهدف ضمان خروج المعرض بالصورة اللائقة بتاريخه ومكانته، ومتابعة تنفيذ مختلف الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية وفق الرؤية العامة للوزارة، وبما يواكب مكانة المعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في مصر والمنطقة العربية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أجنحة وزارات الدفاع والداخلية، واطلع على استعدادات الاحتفال بأعياد الشرطة، كما تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، إلى جانب جناح وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الأجنحة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى بالمعرض.

كما حرص على تفقد جناح حلايب وشلاتين، مشددًا على ضرورة أن يعكس الجناح التراث الغني والمتنوع للمنطقة.

واطلع وزير الثقافة على المجموعات المنتظر طرحها ضمن مبادرة «مكتبة لكل بيت»، والتي تستهدف إعادة الكتاب ليكون جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية داخل البيوت المصرية، حيث تتضمن المبادرة مجموعة مختارة تضم 50 حقيبة متنوعة، بكل منها 20 مؤلفًا من أبرز إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب طرح «حقيبة نجيب محفوظ» التي تضم 15 إصدارًا بحثيًا عن الأديب الكبير وأدبه، وذلك في إطار دعم القراءة وتوسيع دائرة إتاحة المعرفة أمام مختلف فئات المجتمع.

كما تفقد الوزير مخيم «أهلنا وناسنا» الذي يُقام للمرة الأولى، ويقدم ملامح من التراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، إلى جانب المسرح الجديد المُقام للمرة الأولى على مساحة 144 مترًا مربعًا، والمخصص لاستقبال الفرق الفنية الكبرى التابعة للوزارة، ومنها فرقة رضا والفرقة القومية.

كما تابع المسرح المقام أمام القاعات الرئيسية، والمخصص للعروض الموسيقية للفرق الصغيرة، فضلًا عن متابعة تجهيزات حفل مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، والمقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري على مسرح المنارة ضمن فعاليات المعرض.

وخلال الجولة، عقد وزير الثقافة لقاءات مباشرة مع فرق العمل والمسؤولين عن التنظيم، شدد خلالها على أهمية تكثيف التواجد الميداني داخل القاعات، والانتهاء من تجهيز الأجنحة وفق المعايير المعتمدة، ومراجعة مسارات حركة الجمهور لتفادي أية تكدسات، إلى جانب التأكد من جودة الخدمات المقدمة للزوار، ومتابعة الخدمات الخاصة بذوي الهمم وسبل الإتاحة، بما يضمن تجربة ثقافية متكاملة للجميع.

كما تابع الوزير سير الأعمال الجارية داخل القاعات المختلفة، ومستوى الجاهزية لاستقبال دور النشر والعارضين والجمهور، واطلع على تفاصيل مسارات الحركة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المتواصلة تستهدف خروج المعرض في صورته اللائقة بتاريخه الممتد وريادته الثقافية، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سهولة التنقل داخل القاعات.

وشدد وزير الثقافة على أهمية تشكيل فريق عمل متجانس يعمل بمثابة غرفة عمليات مركزية، تتولى التنسيق اللحظي بين مختلف الإدارات المعنية وربطها بقاعات المعرض، وسرعة التعامل مع أية مواقف طارئة خلال فترة انعقاد الفعاليات، بما يضمن تقديم تجربة ثقافية منظمة وآمنة للعارضين والجمهور، وتعكس الصورة الحضارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.