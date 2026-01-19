إعلان

"الأزهر للفتوى" ينشر دعاء مؤثرًا بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026

كتب – أحمد العش:

07:23 م 19/01/2026 تعديل في 07:24 م

تعبيرية

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، دعاءً بمناسبة أول ليالي شهر شعبان 2026، تضرع فيه إلى الله عز وجل بأن يجبر الخواطر، ويزيل الهموم، ويتقبل صالح الأعمال.

وجاء نص الدعاء: على النحو التالي: "اللهم في أول ليالي شهر شعبان..اجبر يا رب خواطرنا، وأزل همومنا، وتقبل صالح أعمالنا ".

واختتم "الأزهر للفتوى" الدعاء: "بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، غير فافدين ولا مفقودين".

شهر شعبان الدعاء دعاء أول ليلة لشعبان

