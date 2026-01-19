إعلان

سكرتير مساعد محافظ جنوب سيناء يتفقد مشغل تدريب المرأة بالطور (صور)

كتب : رضا السيد

04:55 م 19/01/2026
تفقد اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير مشغل مركز تدريب المرأة بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور، لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا لافتتاحه.

كما شهد فعاليات ختام دورة الصناعات الحرفية التي أقيمت بمركز تدريب الخياطة، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف دعم وتنمية الصناعات الحرفية وتمكين المرأة.

وقال السكرتير المساعد إن هناك استعدادات لإعادة تشغيل مشغل مركز تدريب المرأة خلال الفترة المقبلة، وإقامة دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل المرأة ورفع كفاءتها في مختلف المجالات الحرفية.

وأكد أن محافظ جنوب سيناء يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات الحرفية ومشروعات التمكين الاقتصادي لما لها من دور مهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ورئاسة المدينة لتوفير المزيد من برامج التدريب والتأهيل خلال المرحلة المقبلة.

كما قام بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربات.

جاء ذلك بحضور علي حمادة، رئيس مدينة الطور، ومدير مديرية العمل، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الصناعات الحرفية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

