كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 19/01/2026
  عرض 9 صورة
  عرض 9 صورة
    اعتمدت نانسي تسريحة الشعر المنسدلة
  عرض 9 صورة
    رزان جمال
  عرض 9 صورة
    إطلالة أصالة في حفل جوي أوردز
  عرض 9 صورة
    نارين بيوتي
  عرض 9 صورة
    نارين بيوتي بفستان باللون البيج
  عرض 9 صورة
    نانسي عجرم
  عرض 9 صورة
    نارين بيوتي بفستان ملكي
  عرض 9 صورة
    نانسي عجرم بلوك جريء

حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهى صورة خلال حضورهن فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض، وبالرغم من ذلك كانت بعض الإطلالات غير موفقة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز Joy Awards 2026، وفقا لما كشفه ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

رزان جمال

أطلت النجمة اللبنانية رزان جمال بفستان طويل باللون الرصاصي بصيحة الظهر المكشوف.

وعلق إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "يعد هذا أبشع فستان رأته عيني خلال الثلاثين عاما الماضية، كما إنه كارثة بحق الموضة وأيضا القماش والتصميم غير موفقين".

وأعطى إيلي الإطلالة 1/10

نانسي عجرم

وصف إيلي إطلالة نانسي عجرم بأنها عادية للغاية، وبدلا من ذلك كان يجب عليها ارتداء فستان أكثر فخامة، لكن تسريحة الشعر والمكياج موفقين.

قيم حنا الإطلالة بـ 6.75/10

نيللي كريم

تصميم الفستان جيد لكنه غير مناسب لقوام الفنانة نيللي كريم، وأيضا الجزء السفلي والحذاء غير موفقين، لكن الشعر والمكياج موفقين.

أعطى إيلي الإطلالة 6.25/10.

أصالة

علق حنا على إطلالة أصالة قائلا: "تصميم الفستان جيد لكنه غير مناسب للحفل ولـ قوام أصالة، بالإضافة إلى تسريحة الشعر غير موفقة والمكياج مقبول.

قيم إيلي الإطلالة بـ 6.75/10.

نارين بيوتي

علق إيلي على إطلالة اليوتيوبر الشابة نارين بيوتي قائلا: "إطلالة أقل من العادية وغير ملفتة، كما أن تصميم ولون الفستان غير مناسب لقوامها، لكن تسريحة الشعر والمكياج كانوا موفقين.

أعطى الإطلالة 4.5/10

فيديو قد يعجبك



