ترامب يهدد دول أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% بسبب جرينلاند

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول أوروبا بفرض رسوما جمركية بنسبة 100% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على أوروبا التركيز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وليس جرينلاند.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن النرويج تسيطر بشكل كامل على جائزة نوبل السلام بخلاف ما يقولونه، مؤكدًا أن الجائزة أصبحت لا تهمه.

ورفض ترامب خلال مقابلته مع NBC، الإجابة عن سؤال إمكانية حصول الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة، قائلا: "لا تعليق".