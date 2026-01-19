إعلان

ترامب يهدد دول أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% بسبب جرينلاند

كتب-عبدالله محمود:

07:15 م 19/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول أوروبا بفرض رسوما جمركية بنسبة 100% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على أوروبا التركيز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وليس جرينلاند.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن النرويج تسيطر بشكل كامل على جائزة نوبل السلام بخلاف ما يقولونه، مؤكدًا أن الجائزة أصبحت لا تهمه.

ورفض ترامب خلال مقابلته مع NBC، الإجابة عن سؤال إمكانية حصول الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة، قائلا: "لا تعليق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي دول أوروبا أوكرانيا جرينلاند جائزة نوبل السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
رياضة عربية وعالمية

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية
زووم

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

أحمد موسى ضيفًا على برنامجه لأول مرة ومحمد الباز يحاوره.. ما القصة؟
أخبار مصر

أحمد موسى ضيفًا على برنامجه لأول مرة ومحمد الباز يحاوره.. ما القصة؟
نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي
أخبار المحافظات

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة