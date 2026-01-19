إعلان

الحكومة الإيرانية تتعهد برفع الحظر المفروض على الإنترنت بحلول يوم الجمعة

كتب : مصراوي

07:18 م 19/01/2026

احتجاجات إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)
تعهدت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، بإنهاء الحظر المفروض على استخدام الإنترنت خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقال بيان للحكومة، نقلا عن نائب الرئيس حسين أفشين، المكلف بشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، إن الوضع سيعود إلى طبيعته بنهاية الأسبوع يوم الجمعة.
وأضاف أنه تم اتخاذ القرار ردا على الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الرقمي.

وكان الشعب الإيراني معزولا إلى حد كبير عن الإنترنت منذ 8 يناير الجاري، بعد تصعيد الاحتجاجات في إيران والتي اندلعت يوم 28 ديسمبر الماضي في أعقاب انخفاض قيمة الريال الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات إيران إيران الانترنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم الكاريزما.. 6 أبراج تحمل عيوبا خطيرة قد تُفشل أي علاقة
علاقات

رغم الكاريزما.. 6 أبراج تحمل عيوبا خطيرة قد تُفشل أي علاقة
بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية
زووم

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

"مصر ترتقي 4 مراكز".. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن التصنيف الشهري للمنتخبات
رياضة عربية وعالمية

"مصر ترتقي 4 مراكز".. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن التصنيف الشهري للمنتخبات
رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة