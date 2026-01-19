(د ب أ)

تعهدت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، بإنهاء الحظر المفروض على استخدام الإنترنت خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقال بيان للحكومة، نقلا عن نائب الرئيس حسين أفشين، المكلف بشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، إن الوضع سيعود إلى طبيعته بنهاية الأسبوع يوم الجمعة.

وأضاف أنه تم اتخاذ القرار ردا على الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الرقمي.

وكان الشعب الإيراني معزولا إلى حد كبير عن الإنترنت منذ 8 يناير الجاري، بعد تصعيد الاحتجاجات في إيران والتي اندلعت يوم 28 ديسمبر الماضي في أعقاب انخفاض قيمة الريال الإيراني.