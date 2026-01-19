إعلان

أشد النوات.. ما نعرفه عن نوة "الغطاس" (صور)

كتب : محمد عامر

06:25 م 19/01/2026
الإسكندرية - محمد عامر:

ضربت نوة الغطاس أحياء الإسكندرية، اليوم الإثنين، يصاحبها هطول أمطار خفيفة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

لم تؤثر الحالة الجوية حتى الآن على حركة المرور أو الملاحة البحرية، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 17 درجة مئوية للعظمى و14 درجة للصغرى.

وسجلت سرعة الرياح 16 كيلومترًا في الساعة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 55% في مختلف أنحاء المدينة الساحلية.

وتواصل شركة الصرف الصحي نشر 150 سيارة شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين.

أشد النوات

سُميت النوة بهذا الاسم لحلولها بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتبدأ عادة يوم 19 يناير من كل عام بحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية.

تعد "الغطاس" واحدة من أكثر نوات الشتاء أمطارًا، إذ يصاحبها عادة أمطار غزيرة ورياح غربية، وتؤثر في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وتستمر النوة عادة لمدة 3 أيام فقط، ويفصلها نحو أسبوع عن "نوة الكرم" التي تليها مباشرة، ويسبقها دائمًا استعدادات مكثفة بالأحياء وشركة الصرف.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح مع مزيد من الإحساس بالبرودة.

أمطار عيد الغطاس نوة الغطاس نوة الكرم الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الإسكندرية

