قتل ابن عمه أمام والدته.. إحالة أوراق مزارع للمفتي في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:41 م 19/01/2026

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، إحالة أوراق مزارع إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل نجل عمه بدائرة مركز أبو تشت.

صدر القرار بعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وأمانة سر محمد الكحلاوي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير عبد الشافي.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2025، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهم "ع.م.ص"، مزارع، تهمة قتل نجل عمه "م.ح.ص" عمدًا باستخدام سلاح ناري.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق الأعيرة النارية على الضحية أمام والدته، إثر خلافات قديمة نشبت بين الطرفين بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بقرية السليمات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة الأوراق للمفتي، على أن تُحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي.

