أردوغان: لن نسمح بأي محاولات تخريبية تستهدف النيل من سوريا

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أسطنبول ستظل تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أنه يقدر موقف الجيش السوري خلال معركته للسيطرة على البلاد.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين:"لن نسمح بأي محاولات تخريبية تستهدف النيل من سوريا.. وفترة الإرهاب في منطقتنا انتهت الآن ولا مجال لإضاعة الوقت".

وهنأ أردوغان نظيره السوري أحمد الشرع على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بدوره في بسط السيطرة على كامل سوريا ومحاربة الإرهاب.

وأكد أردوغان، أن سوريا ستظل للسوريين ويجب الحفاظ على وحدة أراضيها، مضيفا:"لن نسمح بأي محاولة تهدف لتخريب الأوضاع في سوريا خلال هذه الأيام العصيبة".

وشدد أردوغان، على ضرورة توقف المجازر وسفك الدماء في المنطقة، لافتًا إلى أنه سيواصل الوقوف في وجه كل تدخل يحاول جر المنطقة إلى حالة عدم اليقين.