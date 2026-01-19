إعلان

منارة مصرية جديدة.. إطلاق "سفارة المعرفة" في برلين (صور)

كتب : محمد البدري

06:12 م 19/01/2026
الإسكندرية - محمد البدري:

وقّع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بروتوكول تعاون لإطلاق "سفارة المعرفة" التابعة للمكتبة داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في برلين.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة والمكتبة ومشاركة السفير محمد البدري، سفير مصر بألمانيا، والدكتور سامح سرور، مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكد "عاشور" أن افتتاح السفارة في برلين يمثل خطوة نوعية لدعم الدبلوماسية التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى أنها السفارة الثانية خارج مصر والرقم 32 ضمن سلسلة سفارات المعرفة.

وتأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لبناء منظومة متكاملة للتمثيل الثقافي بالخارج، موضحًا أن دمج هذه السفارات ضمن المكاتب الثقافية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية منفتحة تتيح للمصريين بالخارج والمهتمين الوصول لمصادر معرفية متقدمة دون السفر.

أوضح الدكتور أحمد زايد أن السفارة الجديدة تعد امتدادًا رقميًا لمكتبة الإسكندرية يهدف لإتاحة الخدمات العلمية والثقافية مجانًا لخدمة الجالية المصرية في ألمانيا، كاشفًا عن الإعداد لافتتاح 4 سفارات جديدة قريبًا.

واستعرض الدكتور سامح سرور أبرز الخدمات المقدمة ومنها مستودع الأصول الرقمية، وأرشيف وصف مصر، والذاكرة الرقمية لقناة السويس، لدعم البحث العلمي والتوثيق الثقافي.

يُذكر أن مشروع سفارات المعرفة انطلق عام 2014 بهدف تجاوز الحواجز الجغرافية وتقديم خدمات المكتبة لأوسع شريحة من المستفيدين، لدعم التعلم الذاتي وتنمية المهارات البحثية والحفاظ على التراث.

