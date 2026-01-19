إعلان

حبس حلاق وشقيقه بتهمة التعدي جنسيًا على نجل الأول في البحيرة

كتب : مصراوي

06:01 م 19/01/2026

حبس حلاق وشقيقه

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس حلاق وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، لاتهامهما بالتعدي جنسيًا على نجل الأول البالغ من العمر 7 سنوات، في واقعة مأساوية تجرد فيها المتهمان من مشاعر الإنسانية واستغلا إقامة الصغير معهما عقب انفصال والديه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من جدة الطفل لأمه، تتهم فيه والد الطفل "محمود" الذي يعمل حلاقًا، وعمه "سمارة" العامل الزراعي، بالتعدي جنسيًا على حفيدها "محمد"، مؤكدةً في أقوالها أن الطفل اشتكى لها من ممارسات مشينة ارتكبها والده وعمه ضده، مما دفعها للتوجه فورًا إلى الجهات الأمنية لإنقاذه.

اعترافات تفصيلية

تمكنت مباحث مركز إيتاي البارود برئاسة الرائد عماد عبدة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بأقوال الجدة والطفل اعترفا تفصيليًا بارتكاب الجريمة وأكدا صحة ما نُسب إليهما، ليتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما للنيابة.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وعرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير بحالته، مع توجيه بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي الجنسي على قاصر.

حبس متهمين هتك عرض طفل اعتداء جنسي

