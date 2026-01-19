5 دقائق تنقذ حياة طفل ابتلع "بطارية" في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجح فريق طبي بمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، اليوم الإثنين، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، عقب استخراجه "بطارية" ابتلعها عن طريق الخطأ، وذلك عبر عملية منظار طوارئ دقيقة نُفذت في وقت قياسي تحت إشراف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام الهيئة بالمحافظة.

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطفل "سليمان" وهو في حالة حرجة وسط قلق بالغ من أسرته إثر ادعاء ابتلاعه للبطارية أثناء اللعب، مما استدعى إعلان حالة الاستنفار واستدعاء فريق طوارئ مناظير الجهاز الهضمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ونقل الطفل بشكل عاجل إلى غرفة العمليات للتعامل الفوري مع الحالة.

كشف الفحص بالمنظار عن وجود الجسم الغريب داخل تجويف المعدة، ليتمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود عبده مشرف، اختصاصي الجهاز الهضمي والمناظير، وبمعاونة الدكتور أحمد أمين، استشاري التخدير، من استخراج البطارية بنجاح باهر في مدة لم تتجاوز الخمس دقائق، ليغادر بعدها الطفل المستشفى بسلام عقب استقرار حالته وتوجيه النصائح الطبية اللازمة لأسرته.