"عطية" يُكرم منتخب القليوبية لكرة القدم بعد فوزه على "بني سويف" - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فريق منتخب القليوبية لكرة القدم، تقديرًا لفوزه المميز على منافسه فريق منتخب بنى سويف في دوري مراكز الشباب لكرة القدم، والتي أقيمت مباراته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب القليوبية اللقب بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ طوال مشوار البطولة، في حضور جماهيري كبير دعمًا لفوز منتخب القليوبية.

بدأت فقرات الحفل بطابور العرض للمشروعات القومية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أعقبه السلام الجمهوري، وكلمة الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم كلمة المهندس محافظ القليوبية، وفقرات فنية واستعراضية شارك بها فريق مركز الفنون التابع لإدارة الشباب، بالإضافة للمشاركة المتميزة للفرق الفنية بمدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، واختتم الحفل بتكريم الفريق والجهات الداعمة وشركاء النجاح وفريق عمل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

في كلمته أعرب المحافظ خلال التكريم عن فخره واعتزازه بأداء الفريق وروحهم الرياضية العالية، وعن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس روح التفاني والإصرار لدى شباب القليوبية، مشيدًا بجهود الجهاز الفني والإداري في إعداد فريق قوي يمثل المحافظة بصورة مشرفة، مؤكدًا على ضرورة استمرار رعاية الشباب والنشء واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم، والاستفادة منها في المجالات التنموية، والذي يتفق تمامًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان.

وعلى هامش الحفل وفي لافتة إنسانية، كرّم محافظ القليوبية، إيمان السيد شحاتة، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، بمناسبة بلوغها سن المعاش، حيث قدّم لها درع تقديرًا لجهودها المخلصة وما قدمته من عطاء خلال فترة خدمتها في دعم قطاع القوى العاملة وخدمة المواطنين.

كما كرّم رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنديون، ورجل الأعمال أحمد شعلان، والعقيد أحمد حسبو، لجهودهم المتميزة في توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لتدريب منتخب القليوبية، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي، وتكريم مصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية ببنها، لجهوده المتميزة في خدمة الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.