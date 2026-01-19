إعلان

تُقدر بالملايين.. ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من تاجر في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:49 م 19/01/2026

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهمين بقطع الطريق مستخدمين أسلحة نارية على تاجر ذهب ونجله، وسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات خاصة، أثناء عودتهما إلى منزلهما على الطريق العام أمام قرية الحجيرات بمركز قنا.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بتعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة بالإكراه أثناء عودته إلى منزله بدائرة المركز.

وبالفحص وسؤال المجني عليه، ويدعى "ث"، تاجر ذهب مقيم بمدينة دشنا، أفاد بأن أربعة أشخاص مسلحين اعترضوا طريقه أثناء سيره بصحبة نجله، واعتدوا عليهما، واستولوا على نحو 2 كيلو جرام من المشغولات الذهبية تُقدر قيمتها بنحو 12 مليونًا و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى هاتف محمول تبلغ قيمته 60 ألف جنيه، ومفاتيح سيارة تعمل بنظام البصمة، وذلك أمام قرية الحجيرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين الذين ذكرهم المجني عليه، إلى جانب آخرين يُشتبه في تحريضهم على ارتكاب الواقعة، ويجري حاليًا فحص أقوال المجني عليه والمتهمين للتأكد من صحتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت النيابة وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط باقي المتورطين إن وجدوا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية أسلحة نارية سرقة مشغولات ذهبية سرقة بالإكراه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إنت لسه شفت حاجة من الزمن".. هل تعدى رضا البحراوي على أغنية شفيقة؟
زووم

"إنت لسه شفت حاجة من الزمن".. هل تعدى رضا البحراوي على أغنية شفيقة؟
الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس
حوادث وقضايا

الجنح تعاقب المتهمين في قضية "خناقة كمبوند الفردوس" بالحبس

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح