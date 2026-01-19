تُقدر بالملايين.. ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من تاجر في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهمين بقطع الطريق مستخدمين أسلحة نارية على تاجر ذهب ونجله، وسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات خاصة، أثناء عودتهما إلى منزلهما على الطريق العام أمام قرية الحجيرات بمركز قنا.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بتعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة بالإكراه أثناء عودته إلى منزله بدائرة المركز.

وبالفحص وسؤال المجني عليه، ويدعى "ث"، تاجر ذهب مقيم بمدينة دشنا، أفاد بأن أربعة أشخاص مسلحين اعترضوا طريقه أثناء سيره بصحبة نجله، واعتدوا عليهما، واستولوا على نحو 2 كيلو جرام من المشغولات الذهبية تُقدر قيمتها بنحو 12 مليونًا و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى هاتف محمول تبلغ قيمته 60 ألف جنيه، ومفاتيح سيارة تعمل بنظام البصمة، وذلك أمام قرية الحجيرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين الذين ذكرهم المجني عليه، إلى جانب آخرين يُشتبه في تحريضهم على ارتكاب الواقعة، ويجري حاليًا فحص أقوال المجني عليه والمتهمين للتأكد من صحتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت النيابة وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط باقي المتورطين إن وجدوا.