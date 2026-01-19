إعلان

سرقة دفاتر وعقود أراضٍ من مكتب شهر عقاري بالإسماعيلية والأمن يكشف التفاصيل

كتب : أميرة يوسف

05:03 م 19/01/2026

مديرية أمن الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية تفاصيل واقعة اقتحام أحد مكاتب الشهر العقاري بدائرة المحافظة، والتي أسفرت عن سرقة عدد من الدفاتر الرسمية، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة واستعادة المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض أحد مكاتب الشهر العقاري لواقعة اقتحام من قبل مجهولين، أسفرت عن الاستيلاء على دفاتر تضم مطالبات وعقود أراضٍ ومستندات رسمية مهمة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، قاموا بكسر باب المكتب والدخول إليه، والاستيلاء على 15 دفترًا خاصًا بالمطالبات والعقود، بهدف استغلالها بطرق غير مشروعة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم الدفاتر المسروقة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

