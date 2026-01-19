إعلان

لتمكينهم اقتصاديًا.. طرح وتسويق منتجات ذوي الهمم بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

04:19 م 19/01/2026
    الزملوط يتفقد مشغولات يدوية لذوي الهمم بالخارجة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد عيادات مركز حسن حلمي
    ذوي الهمم يبدعون في مشغولات يدوية بالخارجة
    قاعة ورش فنية ومحاضرات لذوي الهمم بالخارجة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بطرح منتجات ذوي الهمم من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية في الأسواق، تمهيدًا لتمكينهم اقتصاديًا ودعم أنشطتهم.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز حسن حلمي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، علي نجاح، رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتضمنت الجولة متابعة عمل العيادات الطبية والتأهيلية، وأعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية، وأنشطة الورش الفنية.

وشدّد المحافظ على ضرورة طرح وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية، مع البدء في إنشاء محال تجارية بسور المركز الجنوبي، لتكون مخصصة لصالحهم، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وإظهار مواهبهم أمام الجمهور.

