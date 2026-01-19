لتمكينهم اقتصاديًا.. طرح وتسويق منتجات ذوي الهمم بالوادي الجديد (صور)

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بطرح منتجات ذوي الهمم من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية في الأسواق، تمهيدًا لتمكينهم اقتصاديًا ودعم أنشطتهم.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز حسن حلمي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، علي نجاح، رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتضمنت الجولة متابعة عمل العيادات الطبية والتأهيلية، وأعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية، وأنشطة الورش الفنية.

وشدّد المحافظ على ضرورة طرح وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية، مع البدء في إنشاء محال تجارية بسور المركز الجنوبي، لتكون مخصصة لصالحهم، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وإظهار مواهبهم أمام الجمهور.