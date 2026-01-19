أكدت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور تزعم وجود أبراج سكنية مخالفة محاطة بأراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة سوهاج لا يعكس الواقع على الأرض.

وأوضحت فريدة سلام أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تتصدى بكل حزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص، مع التفاعل السريع مع أية شكاوى و فحص كافة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد أي تجاوزات أو مخالفات بناء داخل نطاق المركز والمدينة.

وأضافت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أنه فور رصد تداول صور مؤخرا تظهر أبراج شاهقة الارتفاع تم الانتقال والمعاينة على الطبيعة للمواقع المشار إليها، مؤكدة أن المعاينات الميدانية أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات وأن هناك مخالفات فى بعض الأبراج ومحرر لها محاضر وتم إدراجها ضمن خطة الإزالات خلال الموجة 28 .

وأشارت "سلام" إلى أن نتائج المعاينة أكدت أن المنطقة المشار إليها تقع بالكامل داخل الحيز العمراني المعتمد رسميًا، ولا توجد أي أراض زراعية ملاصقة لتلك المباني، لافتة إلى أن بعض الصور المتداولة تم تداولها دون تدقيق أو تحقق من طبيعة الموقع أو وضعه القانوني.

وطالبت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه المعلومات والصور، لما لها من تأثير مباشر على الرأي العام، مؤكدة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج تتعامل بشفافية كاملة مع أي مخالفة حقيقية ولا تتستر على أي تجاوز.

وأوضحت فريدة سلام أن جميع مخالفات البناء دون استثناء بنطاق مركز ومدينة سوهاج تم إدراجها ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات الجارية حاليًا، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء وأن جميع المخالفات يتم إحالتها للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيالها

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، أوضحت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أنه تم تخصيص رقم 01149202836 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها بشكل فوري ووفقًا لأحكام القانون.

الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج حصلت على المركز الأول في تنفيذ قرارات الإزالة ضمن فعاليات الموجه 27 و التى شهدتها مختلف مدن وقرى المحافظة.