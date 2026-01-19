إعلان

قطار القصب ينطلق.. محافظ قنا يعلن الطوارئ القصوى لتأمين "رحلة الذهب الأخضر"

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:43 م 19/01/2026

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، مؤكداً ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتيسير عملية نقل المحصول من الزراعات وصولاً إلى المصانع، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد عبدالحليم، على عدم وقوف الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، على الطرق الرئيسية والفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على التزام جميع الجرارات بوضع عاكس ومثلثات فسفورية، على الجرارات والمقطورات، لتأمين الرؤية ليلًا.

وأكد محافظ قنا، على أنه في حالة السير ليلاً تلتزم الجرارات والسيارات "المحملة والغير محملة" بتشغيل الإنارة بها وذلك لتلافي وقوع حوادث، بجانب عدم قيام الجرارات بقطر وشد أكثر من 2 مقطورة، للحد من وقوع حوادث الطرق والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

كما وجه محافظ قنا، بضرورة عمل حملات مكثفة في ذات الشأن والمتابعة من مسؤولي المرور والوحدات المحلية، ومديري المصانع، لضبط أي مخالفة لهذه الضوابط، من أجل إحكام الرقابة وضمان الالتزام الكامل من السائقين خلال فترات التوريد.

خالد عبدالحليم محافظ قنا موسم حصاد قصب السكر قصب السكر

