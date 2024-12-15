عماد كدواني يؤكد أهمية الحرف اليدوية في تنمية محافظة المنيا -صور

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية فتح منافذ تسويقية لدعم الصناعات اليدوية والتراثية وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظراً لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري .

جاء ذلك تزامناً مع مشاركة المحافظة في معرض “تراثنا 2024”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أصحاب الحرف اليدوية و التراثية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعدد من الوزراء ويستمر حتى ٢١ من ديسمبر الجارى.

وأوضح المحافظ أن المنيا تشارك بعرض عدد من المشروعات المميزة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تصنيع الصابون الطبي، وتعبئة عسل النحل، ومنتجات الخيامية والمفروشات، وأعمال الأركيت والتابلوهات، بالإضافة إلى الحقائب الجلدية، مشيراً إلى أن الحرف اليدوية تُعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، ويعزز من مكانة المنيا على خريطة السياحية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في قطاع الحرف اليدوية، مؤكداً استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها.