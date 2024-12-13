خيول وأمواج.. بورسعيد تستقبل عشاق البحر بأجواء رائعة- فيديو وصور

تقرير - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ بورسعيد، اقبالا، اليوم الجمعة، من أبناء بورسعيد وزوارها من مختلف محافظات الجمهورية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ضمن رحلات اليوم الواحد.

وقضى مواطنون أوقاتهم ما بين ركوب الخيول، والمشي على الشاطئ، والتقاط الصور التذكارية خاصة "السيلفي"، والجلوس على الكراسي أسفل الشماسي للاستمتاع بنسيم البحر.

وتشهد محافظة بورسعيد طقس معتدل متمثل في درجة حرارة معتدلة ورياح خفيفة، يصاحبها ارتفاع في الأمواج وسط حالة من المد والجزر بطول شواطئ بورسعيد التي تمتد لقرابة 6 كيلو متر.