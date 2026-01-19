مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن ضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي

أكدَّ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن انعقاد المؤتمر الـ13 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "المهن وأسرارها في عصر الذكاء الاصطناعي" يلامس قضية محورية، مشيرًا إلى أن هذا العنوان يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الفكرية والأخلاقية والمهنية التي يفرضها عصرنا الراهن.

وأوضحَّ المفتي، خلال حواره على قناة "الناس" على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المكانة التاريخية الرفيعة للمهنة، مؤكدًا أنها كانت دائمًا ركيزة أساسيةً في بناء الحضارة الإسلامية والعربية، التي تركت أثرًا إيجابيًا ممتدًا عبر العصور وشهِد لها العالم بأسره.

وتابعَ الدكتور نظير عيّاد أن المهن شكلت عبر التاريخ أحد أهم أعمدة التقدم الإنساني، وساهمت بشكل مباشر في صناعة الحضارات وصياغة وعي المجتمعات، لافتًا إلى أن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا فريدًا يجمع بين الإتقان العملي والمبادئ القيمية والأخلاقية السامية.

وأضافَ مفتي الجمهورية محذرًا من التحديات الجديدة، موضحًا: "مع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي والطفرة التكنولوجية المتسارعة، أصبحت المهن في حاجة ماسة إلى الترشيد والاعتدال في التعامل معها"، مُشيرًا إلى أن هذا الواقع الجديد يستلزم إعادة النظر في العديد من المفاهيم والممارسات المهنية الراسخة.

وأكد المفتي على الدور المحوري للمؤتمر في الدعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية واضحة تنظم المهن الإنسانية، وتحقيق التوازن بين جوانبها المادية والمعنوية.

وشدد على أن بناء الإنسان المهني القادر على توظيف تقنيات العصر يجب أن ينبثق من منظومة قيمية راسخة، لضمان توجيه هذه التقنيات لخدمة البشرية وتحقيق تنمية شاملة تحفظ المسؤولية والوعي الحضاري.

