إعلان

هل رفع جلسات النواب دون تحديد موعد للانعقاد يؤدى إلى حله؟.. برلماني يوضح

كتب : مصراوي

06:45 م 19/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن رفع جلسات المجلس دون تحديد موعد للانعقاد، ليس له علاقة من قريب أو بعيد عن الأخبار المتداولة عن حل البرلمان.

وأوضح "مغاوري"، لمصراوي، أن رفع رئيس البرلمان للجلسات، أمر معتاد عليه مع بداية كل دور انعقاد، وذلك بهدف وضع خطة عمل المجلس، وترتيب أولوية الأجندة التشريعية، مؤكدًا أن ما ترد عن رفع الجلسات لحين البت في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن العملية الانتخابية، كلام لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن رفع الجلسات ليس مرتبطًا أيضًا بتشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو تم عرضها على البرلمان خلال الجلسات المقبلة، مشددًا على أن رفع الجلسات يتعلق بإعداد خطة عمل المجلس ووضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب عاطف مغاوري رفع جلسات النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
أخبار المحافظات

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب
الجنائية الدولية: قوات الدعم السريع يحتفلون بالإعدامات ويهينون الجثث في
شئون عربية و دولية

الجنائية الدولية: قوات الدعم السريع يحتفلون بالإعدامات ويهينون الجثث في
"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح