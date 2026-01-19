كتب- نشأت علي:

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن رفع جلسات المجلس دون تحديد موعد للانعقاد، ليس له علاقة من قريب أو بعيد عن الأخبار المتداولة عن حل البرلمان.

وأوضح "مغاوري"، لمصراوي، أن رفع رئيس البرلمان للجلسات، أمر معتاد عليه مع بداية كل دور انعقاد، وذلك بهدف وضع خطة عمل المجلس، وترتيب أولوية الأجندة التشريعية، مؤكدًا أن ما ترد عن رفع الجلسات لحين البت في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن العملية الانتخابية، كلام لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن رفع الجلسات ليس مرتبطًا أيضًا بتشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو تم عرضها على البرلمان خلال الجلسات المقبلة، مشددًا على أن رفع الجلسات يتعلق بإعداد خطة عمل المجلس ووضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.