نتنياهو: لن نسمح بدخول جنود أتراك أو قطريون إلى غزة

كتب : مصراوي

06:42 م 19/01/2026

بنيامين نتنياهو

كتب-عبدالله محمود:

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب على وشك بدء المرحلة الثانية من مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، لافتًا إلى أنهم يسيطرون على 53% من مساحة القطاع.

وشدد نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، على ضرورة أن تتجرد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من سلاحها إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، مضيفًا: "مصرون على نزع سلاح حماس والقطاع كما هو منصوص عليه في المرحلة الثانية من خطة ترامب".

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بدخول جنود أتراك أو قطريون إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك نقاش مع الولايات المتحدة بخصوص تشكيل مجلس المستشارين الذي سيرافق تطبيق الإجراءات في قطاع غزة.

وأشار نتنياهو، إلى أن إصرارهم على التمسك بأهداف الحرب مكنهم من دخول رفح والقضاء على معاقل حماس والضيف والسنوار ونصر الله.

بنيامين نتنياهو تركيا قطر غزة حماس

