لحظة رعب داخل محطة مترو التوفيقية.. ماذا حدث؟

في لحظة صمت قطعتها صرخة مفاجئة توقفت الحركة داخل محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث، مساء الإثنين؛ إثر مشهد مأساوي.

أمام أعين الركاب، سقطت سيدة أسفل عجلات قطار المترو، لتتحول الثواني القليلة إلى بلاغ عاجل، وتبدأ التحقيقات في واقعة ادعاء انتحار هزّت الخط الثالث للمترو.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص أمام عجلات قطار المترو داخل محطة التوفيقية بشارع أحمد عرابي. وبالانتقال والفحص، تبين أن السيدة تُدعى "مروة. س."، تبلغ من العمر 38 عامًا، تشير التحريات الأولية إلى أنها أقدمت على التخلص من حياتها أمام قطار المترو.

تم إيقاف حركة القطارات مؤقتًا لتأمين الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

