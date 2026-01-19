إعلان

1.4 مليار يورو حجم صادرات مصنع "بل" في مصر خلال 15 عاما

كتب : مصراوي

06:52 م 19/01/2026

مصنع ''بل'' في مصر

كتبت- دينا خالد:
قال هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، إن القدرة الإنتاجية لمصنع الشركة في مصر تقدر بنحو 25 كيلو طن سنويا.

وأضاف عرام، أن نحو 80% من إنتاج الشركة محليا يتم تصديره باعتبار مصر مركز إقليمي في المنطقة إلى نحو 19 دولة، مشيرا إلى أن حجم صادرات الشركة بلغ 1.4 مليار يورو خلال 15 عام.
جاء ذلك، على هامش جولة تعريفية بمصنعها في مدينة العاشر من رمضان، لتسليط الضوء على مسيرتها الصناعية في السوق المصري واستراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام محليًا وإقليميًا.
ويضم مصنع "بل" في مصر 25 خطاً لإنتاج الأجبان و6 خطوط لتصنيع العبوات، لإنتاج العلامات التجارية ويغطي الإنتاج ستة علامات تجارية هي: (لافاش كيري، كيري، ريجال بيكون، بيكون، ليس إنفانت، ونوفل فاش).
وأضاف عرام، أن نجاح الشركة يعود إلى التزامها بالمعايير العالمية فى التصنيع المحلي واعتماد أحدث تقنيات الإنتاج.
وأشار عرام، إلى أن هذا النجاح لم يكن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، والذي مَكننا من تعزيز مكانتنا كمركز إقليمي للتصدير.

مصنع بل هاني عرام

