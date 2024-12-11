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كارثة حارة خوفو.. انهيار منزل من 3 طوابق في المنيا

12:52 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

انهيار منزل ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان في مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغاً من أهالي حارة خوفو المتفرعة بشارع حمادة، في حي أبو هلال جنوب المنيا، يفيد انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان منذ فترة، ومقام على مساحة 65 مترًا، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

جرى فصل كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، وتم تكليف لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بإعداد تقرير فني للعقار المنهار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار منزل المنيا حارة خوفو
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