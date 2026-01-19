رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب

وكالات

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد تشكيل المجلس التنفيذي لغزة الذي أعلنته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يتعارض مع سياسة إسرائيل، لم يحدد مكتب نتنياهو المشكلة مع مجلس غزة.

سيخضع المجلس التنفيذي لغزة لسلطة مجلس السلام، وقد صرّح البيت الأبيض بأنه سيركز على تعزيز الاستقرار والازدهار في غزة.

وأشارت رويترز إلى أن المسؤولون الإسرائيليون قد اعترضوا مراراً وتكراراً على أي تدخل تركي في غزة، كما أم إسرائيل تربطها علاقة متوترة مع قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.