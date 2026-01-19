إعلان

رويترز: إسرائيل تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة برئاسة ترامب

كتب : مصراوي

07:11 م 19/01/2026

ترامب ونتنياهو

وكالات

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد تشكيل المجلس التنفيذي لغزة الذي أعلنته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يتعارض مع سياسة إسرائيل، لم يحدد مكتب نتنياهو المشكلة مع مجلس غزة.

سيخضع المجلس التنفيذي لغزة لسلطة مجلس السلام، وقد صرّح البيت الأبيض بأنه سيركز على تعزيز الاستقرار والازدهار في غزة.

وأشارت رويترز إلى أن المسؤولون الإسرائيليون قد اعترضوا مراراً وتكراراً على أي تدخل تركي في غزة، كما أم إسرائيل تربطها علاقة متوترة مع قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.

دونالد ترامب مجلس السلام غزة إسرائيل

