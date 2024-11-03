فتيات المنيا يواصلن حصد الجوائز السينمائية بفيلم "رفعت عيني للسما"

المنيا - جمال محمد:

حققت فتيات المنيا، بطلات فيلم "رفعت عيني للسما"، إنجازًا سينمائيًا جديدًا بفوزهن بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان الجونة السينمائي، بعد مرور ستة أشهر فقط على تتويج الفيلم بجائزة "العين الذهبية" في مهرجان كان السينمائي بفرنسا.

أعاد هذا الفوز أجواء الاحتفاء في محافظة المنيا، وخاصة في قرية البرشا، حيث عبر الأهالي عن فخرهم بإنجاز بناتهن اللواتي برزن في الساحة الفنية.

واحتفت منصات التواصل الاجتماعي بالفتيات، معبرين عن تطلعهم لمزيد من النجاحات لهن في أعمال درامية وسينمائية قادمة.

وسيبدأ عرض فيلم "رفعت عيني للسما" في دور العرض المصرية اعتبارًا من 6 نوفمبر الجاري، حيث ينتظر الجمهور تفاعلًا واسعًا مع العمل الذي أثار إعجاب النقاد عالميًا، خاصةً وأن أبطاله ليسوا من الوسط الفني، بل ينتمون لأبناء ققرية البرشا بإحدى قرى المنيا.

تعود انطلاقة بطلات الفيلم إلى "فرقة بانوراما البرشا"، التي أسستها يوستينا سمير في عام 2011 بقرية البرشا، وركزت الفرقة على توعية المجتمع حول قضايا حساسة كختان الإناث والزواج المبكر ومناهضة التحرش.

ورغم تحديات المجتمع الصعيدي المحافظة، لاقت الفرقة دعم الأهالي تدريجيًا، مما مكنها من مواصلة توعية الفتيات عبر المسرح والفن.

وتوجت رحلة فرقة بانوراما البرشا السينمائية بتعاونها مع المخرج أيمن الأمير، الذي رصد في فيلمه "رفعت عيني للسما" مسيرتهن الطويلة في مواجهة قضاياهن المجتمعية.

وقد نافس الفيلم على جوائز مهرجان كان كأفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة، لينال جائزة "العين الذهبية"، ثم جائزة "النجمة الذهبية" في الجونة.

جدير بالذكر أن فيلم "رفعت عيني للسما" من بطولة فتيات الفرقة: ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، ويوستينا سمير، تحت إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.