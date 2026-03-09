إعلان

بعد قفزة قياسية.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:32 ص 09/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.14 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

