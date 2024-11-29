بالصور- فحص 1345 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1345 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 118 تحليل دم و طفيليات، و 11 حالة أشعة، فضلا عن عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.