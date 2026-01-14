إعلان

محادثات بين الدنمارك والولايات المتحدة بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

10:21 ص 14/01/2026

الدنمارك والولايات المتحدة

وكالات

سيناقش وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن مطالبات الولايات المتحدة في جرينلاند مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضا أن تحضر وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، الاجتماع.

وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن إلى أن فانس اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بالحضور.

وصرحت فريدريكسن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن في كوبنهاجن أمس الثلاثاء بأن الاجتماع كان قد تم الاتفاق عليه بالفعل على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد كل من فريدريكسن ونيلسن أن جرينلاند ليست للبيع ولا يمكن ضمها من قبل الولايات المتحدة.

الدنمارك الولايات المتحدة جرينلاند وزير خارجية الدنمارك

