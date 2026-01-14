أعلن الأهلي رحيل محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد السكندري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

"أفشة" يودع الأهلي

ودع أفشة جماهير الأهلي برسالة مؤثرة، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من أفريقيا للدوري لبطولات العالم، كورة كثيرة راحت وجات، واحدة لبست غيّرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت طيّرت فلوس كثير برضه، كل ده مش مهم".

وأضاف: "المهم إني عيشت طول عمري محبوب ومتشال على الرأس من أعظم جمهور في الدنيا، أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح، عايز أقول لكم هتوحشوني جدًا، أتمنى ميكونش وداع دائم، يبقى مؤقت لفترة قصيرة، أرجع فيها زي الأول وأكثر، بحب جمهور الأهلي كثير، مش هاقول مع السلامة، هاقول إلى لقاء قريب تاني بإذن الله، جمهور الأهلي من كل قلبي شكرًا على اللي فات وعلى اللي جاي برضه".

أسعد لحظات أفشة مع الأهلي

وانضم أفشة إلى الأهلي في يوليو 2019، من بيراميدز، ولعب 277 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 45 هدفًا وصنع 50.

وخلال مسيرة أفشة مع الأهلي، حصد 20 بطولة، لكن يظل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الأبرز في مسيرته، ليس فقط لأنه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، لكنه شهد هدفًا صنع "أسطوررة" أفشة.

ففي نهائي القرن على ستاد القاهرة، كانت المباراة في طريقها إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1، لكن من حدود منطقة الجزاء أطلق أفشة قذيفة سكنت الشباك، عُرفت بالقاضية فيما بعد، وأهدت الأهلي لقبًا غاليًا.

ولا تعد تلك اللحظة الأسعد في مسيرة أفشة مع الأهلي، إذ في ذهاب نصف نهائي نفس البطولة، في لقاء ضد الوداد، سجل أفشة هدف فريقه الأول لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

مرة أخرى، سجل محمد مجدي "أفشة" هدفًا قاتلًا في الزمالك، بالتجديد في نهائي كأس مصر 2022-2023 الذي أقيم في السعودية، تقدم إمام عاشور بالأول للأهلي، وبعدها قتل أفشة اللقاء في الوقت الإضافي.

وساهم أفشة في تتويج الأهلي بلقب الدوري 2023-2024، عندما سجل هدفًا حاسمًا في شباك سموحة، في لقاء انتهى بنتيجة 1-0 وحسم اللقب رقم 44 للأحمر.