إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق السخنة

كتب : حسام الدين أحمد

10:22 ص 14/01/2026

تهشم السيارة بعد الحادث

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، على طريق "السويس- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس- السخنة" اتجاه السخنة، أمام قرية لا سيرينا ايجيبت، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 8 سيارات من نقاط الارتكاز إلى موقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

وأفادت المعاينة، بأن سيارة ميكروباص تحمل رقم "ط س س 2841 " أجرة السويس، انقلبت بعدما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، نتيجة السرعة الزائدة، ومحاولة مفاداة سيارة خلال تجاوزها.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس، إن قسم الطوارئ استقبل 14 شخصا مصابين كانوا في طريقهم لأحد المنشآت الصناعية بالسخنة، وتنوعت الإصابات بين البسيطة والخطيرة، وجرى توقيع الكشف الطبي على المصابين لتحديد إصاباتهم قبل توزيعهم على أقسام العظام والجراحة، والعناية المركزة.

انقلاب ميكروباص طريق السخنة اصابة اشخاص السويس

