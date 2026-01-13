وظيفة "غريبة" راتبها 5 مليون جنيه سنوياً.. ما هي؟

كتبت- أميرة حلمي:

هل تخيلت يوماً أن هناك شخصاً يتقاضى راتب لأنه يمتلك "حاسة سادسة" في تنسيق ألوان الكتب؟ أو أن هناك خبيراً وظيفته الوحيدة هي "سرقة" هاتفك المحمول بموافقتك ليعلمك كيف تعيش بدونه؟

ظهرت قائمة من المهن الغريبة التي لا يطلبها إلا "صفوة الصفوة" من أثرياء العالم، حيث الرواتب تُدفع بالساعة وبأرقام قد تبدو للبعض ضرباً من الخيال.

- "أمين مكتبة النخبة"

لم يعد المليارديرات يشترون الكتب لقراءتها فحسب، بل لتكون جزءاً من ديكور القصور الذي يعكس الرقي، هنا ظهرت مهنة "Elite Librarian".

وفقاً لتقرير نشره موقع "Business Insider" في 2025، فإن هؤلاء الخبراء مهمتهم ليست ترتيب الكتب أبجدياً، بل تنسيقها "بصرياً" وتاريخياً، والبحث في المزادات العالمية عن نسخ نادرة تتناسب مع "روح الغرفة"، لدرجة أن بعضهم يختار الكتب بناءً على "رائحة الورق" التي تتماشى مع بخور القصر.

- "مستشار العزلة"

الأثرياء الآن يوظفون ما يعرف بـ "Digital Detox Concierge". هذه الوظيفة، التي سلطت الضوء عليها تقارير "LinkedIn Professional Trends 2026"، تعتمد على شخص محترف يصمم لك رحلة "اختفاء" كاملة.

هو المسؤول عن مصادرة أجهزتك الإلكترونية، وتصميم جدول نشاطات بدائية (صيد، وزراعة، وتأمل)، ويرافقك كـ "ظل" ليمنعك من العودة للعالم الرقمي.

3. "صياد العقارات التاريخية المغمورة"

لم يعد الثراء هو شراء فيلا في "كومباوند" شهير؛ التميز هو امتلاك عقار له "قصة".

المهنة المطلوبة بشدة الآن هي "Legacy Property Scout"، هؤلاء يعملون كمحققين سريين، يبحثون في أرشيفات القرى الإيطالية أو القصور الفرنسية المنسية التي لا تُعرض في المكاتب العقارية.

وحسب تقارير "Sotheby’s" للعقارات، فإن العمولة التي يحصل عليها هذا "الصياد" عند إتمام صفقة لبيت كان يسكنه فنان أو ملك قديم، قد تؤمن مستقبله المالي لسنوات.

4. "مدير الخصوصية الجينية" (Genetic Privacy Manager)

"الحمض النووي" للأثرياء مطمعاً، لذا ظهرت مهنة متخصصة وهي شخص وظيفته التأكد من "مسح" الأثر البيولوجي للثري في الأماكن العامة (مثل جمع أكواب القهوة أو المناديل التي استخدمها) لمنع سرقة بياناته الجينية أو استغلالها.

هذه المهنة تدمج بين العمل الاستخباراتي وعلوم البيولوجيا.

مصمم الأسنان الرقمي



وظيفة مصمم الأسنان الرقمي (Digital Dental Designer) من المهن الفعلية في سوق العمل الحديث، وتركز على تصميم التركيبات السنية باستخدام برامج CAD/CAM بدل الطرق اليدوية التقليدية.



تشمل مهام المصمم الرقمي:

إنشاء تصميمات دقيقة للجسور والتيجان وأجزاء أخرى من الأسنان.

ضمان ملاءمة التركيبات لتشريح الفم ووظائف المريض.

التعاون مع الفريق الطبي لضمان جودة النتائج النهائية.



وفقًا لإعلانات وظيفية فعلية على موقع Indeed، تتراوح رواتب هذه الوظائف بين 80,000 و120,000 دولار سنويًا حسب الخبرة، أي ما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه.

لماذا يدفعون هذه المبالغ؟

في تحليل نفسي نشرته مجلة "Psychology Today" مطلع هذا العام، يرى الخبراء أن الثري وصل لمرحلة "التشبع من الماديات"، فأصبح يبحث عن "شراء الوقت" و"شراء التميز" دفع 5 آلاف دولار لمنسق كتب ليس سَفهاً في نظرهم، بل هو استثمار في "الصورة الذهنية" التي يتركها الثري لدى زواره.