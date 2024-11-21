محافظ السويس يوجه بإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في الأحياء

السويس - حسام الدين أحمد:

وجه اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، رؤساء الأحياء بإجراء دراسة لاختيار مواقع لإقامة أسواق ومنافذ ثابتة في الأحياء الخمسة، لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومشروع الأسواق، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الأسبوعي مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، على رفع كفاءة العمل في ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وهنأ المحافظ رؤساء الأحياء والمديرين الجدد للإدارات الهندسية الذين تم تكليفهم مؤخرًا، مشددًا على ضرورة منع التعديات على الأراضي ووقف البناء المخالف، مع إحالة المخالفين للتحقيق.

كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بطريق مصر-إيران، مع تقديم تقرير أسبوعي عن الأعمال المنجزة، مشيرًا إلى أهمية إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أي إصلاحات أو أعمال في الطرق والشوارع.

وفيما يخص الخدمات الصحية، وجه المحافظ بإنجاز أعمال التطوير المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة استعدادًا لافتتاحها وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الاجتماع ملفات هامة شملت معدلات الأداء الأسبوعية لتقنين أراضي الدولة، التصالح في البناء، الإزالات والإشغالات، تحسين خدمات النظافة والإنارة، بالإضافة إلى أعمال صيانة المعدات والسيارات واسترداد الأراضي بمنطقة اللاجون.